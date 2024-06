Die Tochter folgt dem Vater im Bürgermeisteramt

Spannende Bürgermeisterwahl in Wilhering am Tag der EU-Wahl im ganzen Land. Am Ende entging die Kandidatin der SPÖ, Christina Mühlböck-Oppolzer nur ganz knapp einer Stichwahl. Sie setzte sich mit 50,2 Prozent der Stimmen gegen ihren ÖVP-Herausforderer Markus Langthaler durch, der 45,97 Prozent der Stimmen bekam. Die Wahlbeteiligung war mit 81,56 Prozent der Berechtigten enorm hoch. 4042 Stimmen wurden abgegeben, 44 davon waren ungültig.