Aushängeschild zurück – Berger greift wieder an

Nach Max Thaller spielt auch Alex Berger bei der Mission „CEV European Golden League 2025“ mit. Das Aushängeschild in Volleyball-Österreich wird am Sonntag in der Amstettner Johann-Pölz-Halle gegen Israel im Kader sein. Berger ist die große Bühne förmlich gewohnt: Meister mit Perugia in Italien, Final-Four in der Champions League, bei Topklubs in der Türkei und in Polen, Fixgröße im Nationaltean und einiges mehr.