Hier ist Österreichs Aufstellung gegen die Schweiz

Österreichs Fußball-Nationalteam startet mit Salzburgs Flavius Daniliuc und Köln-Legionär Florian Kainz in die EM-Generalprobe gegen die Schweiz. Teamchef Ralf Rangnick nahm für die Partie am Samstag in St. Gallen acht Änderungen an seiner Startformation vor. Einzig die Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald, Romano Schmid und Christoph Baumgartner blieben vom 2:1-Sieg am Dienstag im letzten Heim-Test vor der Endrunde in Wien gegen Serbien im Team.