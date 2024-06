„GZSZ“-Star Gisa Zach posiert nackt im „Playboy“

„Die Bilder sind mein Ausdruck von: Sei, was und wer du sein willst, und tu, was immer du tun willst. Sie sollen ein Anstoß für Frauen sein, sich von Mustern zu befreien, die ihnen scheinbar vorschreiben, was sich schickt und was nicht, was schön ist und was nicht“, sagte die 50 Jahre alte Darstellerin der „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Figur Yvonne Bode dem Männermagazin, dessen Juli-Cover sie ziert.