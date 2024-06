Kaum greifbar

Eine der größten Herausforderungen im Weltfußball. Stefan Posch gegen Kylian Mbappé – ein Schlüsselduell am 17. Juni beim EM-Auftakt in Düsseldorf. Wie kann der Steirer den französischen Superstar stoppen? Laut TV-Analysen sprintet Mbappé mit bis zu 38 km/h in Richtung Strafraum, Posch zählt ebenfalls zu den schnelleren Profis im internationalen Geschäft. Dennoch ist sein Topspeed um 3,5 km/h langsamer