„Hinterfragen – sonst brät man im eigenen Saft“

„Wien erster Ansprechpartner“

Das gilt es auch zu nutzen – Stichwort Nationalstadion: „Für uns und mich ist Wien der erste Ansprechpartner. Wir sind in einem guten Austausch“, so Mitterdorfer. Der auch die anderen Fachverbände mitnehmen will: „Wir müssen das Stadion so gestalten, dass man viele unterbringt: Konzerte, Handball, Eishockey – dann wird es auch für Investoren interessant.“