Horror-Saison! Villachs Fußball ist im freien Fall

Im Villacher Fußball geht‘s aktuell weiter bergab! In der Kärntner Liga ist Landskron ja fix abgestiegen, in der Unterliga West rasselt der einzige Vertreter Admira Villach mit fünf Punkten chancenlos runter. In unserem „Spiel der Runde“ – inklusive großer Fotostrecke – gab‘s eine 0:5-Heimniederlage gegen Lind, das in der Rückrunde aufgedreht hat.