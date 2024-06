Vier Verletzte: Pkw prallt gegen Brückengeländer

Bei einem Autounfall in Unternberg sind in der Nacht auf Sonntag vier Personen leicht verletzt worden. Ein 22-jähriger Lungauer fuhr mit seinem Pkw auf einem Radweg Richtung Neggerndorf. In einer Rechtskurve kam er vom Weg ab und prallte mit dem Auto gegen einen Holzstapel und ein Brückengeländer, berichtete die Polizei Salzburg.