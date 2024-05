Alexander Zverev gegen Rafael Nadal – heute LIVE

Täuscht die Trainingsform?

Nadals Haare sind kürzer als früher, das Alter ist ihm durchaus anzusehen. Er fühle sich aber so gut wie lange nicht mehr, er spüre bei den Bewegungen in alle Richtungen kaum noch Einschränkungen. „Dieser Ort hier ist für mich magisch, und im Training diese Woche fühlte ich mich so gut wie lange nicht mehr“, versprüht Nadal Optimismus. Aber: „Im Training fühlte ich mich auch in Rom schon nicht schlecht, doch im Match war es ein Desaster.“ Nadal verlor in der 2. Runde 1:6,3:6 gegen Hubert Hurkacz.