Leichte Verluste, aber Pesserl klarer Sieger

Am Dienstag um 10 Uhr wurde das offizielle Ergebnis der Arbeiterkammer-Wahl in der Steiermark in Graz verkündet. „Titelverteidiger“ Josef Pesserl erzielte mit seiner Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen zwar weniger Stimmen als bei der Wahl 2019 (64,5 Prozent), konnte mit 62,7 Prozent aller Stimmen Platz eins jedoch klar für sich beanspruchen.