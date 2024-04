Westwien gegen Graz um 20.15 Uhr im LIVESTREAM

Im Vorjahr bejubelte Westwien noch den Meistertitel in der HLA – nur wenige Monate später bastelt der neuformierte Klub nicht nur an der Rückkehr ins Oberhaus, sondern eifrig am nächsten Titelgewinn. Die Wiener treffen heute (ab 20.15 Uhr hier im LIVESTREAM) im ÖHB-Cup-Halbfinale auf den HLA-Klub Graz. Allerdings als krasser Außenseiter – aber wie wir wissen, haben Cupspiele ihre eigenen Gesetze. Wir übertragen live.