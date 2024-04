Hard gegen Schwaz ab 17.25 Uhr hier im LIVESTREAM

Es ist alles für ein großartiges Cup-Halbfinale angerichtet! Im ersten Duell der Silberregion Karwendel ÖHB Cup Finals stehen sich heute (ab 17.25 Uhr live auf krone.tv) mit Schwaz und Hard die beiden stärksten Teams aus dem Grunddurchgang der HLA gegenüber. Also alles andere als ein Spaziergang ins Finale. Die Tiroler sind in diesem Duell leicht zu favorisieren – spielen sie doch vor heimischem Publikum. Allerdings konnten die Vorarlberger im Grunddurchgang einen 30:26-Sieg in Schwaz feiern.