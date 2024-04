Ritual der Vergeltungsvergeltung

Das bringt Israel in den selbst auferlegten Zugzwang, den Iran anzugreifen. Zwei Möglichkeiten: Vergeltung gegen die iranischen Abschussbasen oder gegen das Regime als solches. Kein Zweifel: Israels Führung muss es in den Fingern jucken, dem Erzfeind einen Todesstoß zu versetzen, noch bevor er in den Besitz von Atomwaffen gelangt ist.