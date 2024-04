Und irgendwann bleibt die Koller dann dort …

Mit mühevoller Kleinstarbeit zur Festung der Liebe

Damals nahm sie das Ferienhaus, das auf einem kahlen Felsen stand, gemeinsam mit ihrem geliebten Mann Helmut Zilk († 2008) ein. Quasi wie eine Festung ihrer Liebe, die sie gemeinsam nach den höchst eigenen Bedürfnissen an sich und ihr Leben in der zweiten Heimat anpassten und umgestalteten. Freilich, von dem heute mehr als üppig wachsenden Garten war damals noch nichts zu sehen. Er ist das Werk der Schauspielerin und Sängerin, die sich seither in mühevoller Kleinstarbeit darum kümmert und ihn hegt und pflegt.