Ott-Spionageskandal: Hat etwa Justiz versagt?

Polizeiliche Ermittlungen vs. Justiz

Das Problem: Den Haftbefehl erteilt die Justiz. „Es ist ein höchst sensibler Fall, wo wir ganz korrekt zwischen den polizeilichen Ermittlungen und dem, was die Justiz anordnet, auch unterscheiden müssen“, versuchte Karner Wolf zu erklären, der immer wieder dazwischenredete und die Unterschiede nicht verstehen wollte. Dank penibelster Ermittlungen sei es erst möglich gewesen, einen Haftbefehl durch die Justiz erstellen zu lassen, so Karner. Daher sei es nun zur Verhaftung gekommen. „Seien wir doch froh, dass es aufgedeckt wurde“, schloss sich der Innenminister der Aussage von Bundespräsident Alexander Van der Bellen an.