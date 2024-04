Am Freitag krachte es auf öfter Kärntens Straßen

Crash beim Überholen

Gegen 17.15 Uhr ereignete sich dann in Villach-Bogenfeld der nächste Unfall. „Als ein 32-jähriger Villacher mit seinem Klein-Lkw samt Anhänger links in einen Weg einbiegen wollte, setzte gerade eine nachfolgende Motorradfahrerin zum Überholen an“, so die Polizei. „Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge und die 20-jährige Villacherin kam zu Sturz. Sie schlitterte mehrere Meter über den Asphalt.“ Sie wurde vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend ins LKH Villach eingeliefert.