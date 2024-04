Trotz Sanktionen: Oligarch hauste in Benkos Chalet

Am Mittwoch geht der „Benko-Ausschuss“ in die nächste Runde. Rede und Antwort stehen sollen Beamte des Finanzministeriums sowie des Finanzamts Innsbruck. René Benko sieht sich indes bald mit womöglich weiteren strafrechtlichen Problemen konfrontiert – und steht auch als „Gastgeber“ im Fokus. Erst im Vorjahr war ein prorussisch eingestellter Oligarch zu Gast in seinem Luxus-Chalet N. Die „Krone“ kennt die Details.