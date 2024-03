Die „Krone“ feiert heute Abend ihre großen Stars

Die Raffinesse bleibt bis zum Schluss der zweistündigen Sendung. Freuen Sie sich auf ein Interview mit Teamchef Ralf Rangnick, Musik-Star Chris Steger mit seinem Hit „Zefix“ und einen Toni Polster in Bestform, der anlässlich seines 60. Geburtstags selbstverständlich auch eine Torte erhielt. Einen sehenswerten Beitrag liefert krone.tv-Reporter Martin Grasl, der Rapid-Superfan Andreas Frey in dessen in einem früheren Schweinestall und Heuboden untergebrachten Museum in der Nähe von Melk besucht hat.