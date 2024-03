Tirol: Hasen im „Krone“-Test, Zahlen zum Osterfest

Welcher Osterhase muss heuer in das Körberl? Dieser Frage ging die Redaktion nach. In drei Supermärkten sowie einer Bäckerei haben wir eingekauft. Zwölf der zwei Millionen Osterhasen, die heuer verkauft werden, entfallen also auf uns. Und so sind wir vorgegangen: In den Kategorien Design, Geschmack, Dicke und Preis-Leistung haben wir Schulnoten von 1 bis 5 vergeben und eine Gesamtnote errechnet. Verzeihung, das Test-Team muss sich noch vorstellen: Susanne Posch-Mariacher, Linda Parrainer und Manuel Schwaiger.