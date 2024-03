Tagespreis 30. März: 10x Tischgriller und Zubehör

Hauptpreis: Ihr Traumwochenende

Unser Hauptpreis bietet volle Entspannung! Unter allen Teilnehmern verlosen wir gleich vier Wochenendreisen ins bezaubernde Burgenland, zur Verfügung gestellt von VILA VITA Pannonia, im Wert von 9.500 €! Im Einklang mit der Natur wohnen Sie auf zwei Etagen in idyllischer Lage am hoteleigenen Badesee. Die Residenz am See – lakeside oder parkside beeindruckt mit natürlichen Materialien, nachhaltiger Baukultur und heimeliger Atmosphäre. Es erwartet Sie ein exklusiver Urlaubsspaß, eingebettet in eine traumhafte Naturlandschaft. Genießen Sie den uneingeschränkten Blick auf den See und lassen Sie die Seele baumeln.