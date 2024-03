„Junge Löwen“ und Marschplan in Richtung Liga drei

„Das Spiel gegen Fürstenfeld wird eine brennheiße Partie. Im letzten Duell gab es ein paar Reibereien, dafür wollen wir uns sportlich gern revanchieren“, sagt Christian Wendler, Sportchef des Landesliga-Tabellenführers. Die Partie steigt Freitag auf der Anlage der Südoststeirer. Diese ist schon aufstiegsreif: „Unser Platz erfüllt bereits die Anforderungen für die Regionalliga, das wurde uns auch schon in Begehungen bestätigt. Wir haben in der letzten Zeit einiges adaptiert: Lautsprecheranlage, Kabinen und Betreuerräume wurden erweitert und auch das Fangnetz ist neu. Aktuell haben wir eine Kapazität von gut 2000 Zuschauern, in Spitzenspielen wie gegen Gnas oder gegen Fürstenfeld kriegen wir aber auch mehr unter. Dass wir da gut aufgestellt sind, haben wir als Verein bewiesen“, unterstreicht Obmann Robert Kröpfl.