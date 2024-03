Gemeinsam helfen, wenn das Schicksal zuschlägt

Hab und Gut ging in Flammen auf

Eny und ihr Sohn (6) haben nach dem Brand ihrer Wohnung in Villach am vergangenen Wochenende fast alles verloren – zum Glück nicht ihr Leben. Für die „Krone“ ist es selbstverständlich, auch dieser alleinerziehenden Mutter eine rasche Soforthilfe zukommen zu lassen. Auch in diesem Schicksalsdrama kann Ihre Spende (siehe Infokasten) das Leid der beiden lindern helfen.