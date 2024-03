Wintersportlerin bemerkte Knochenbruch nicht

Kollidiert sind die beiden Wintersportler im Skigebiet von Oberlech auf der Piste Nummer 200 direkt an der Abzweigung zur Route 209. Sowohl die Frau als auch der Jugendliche kamen zu Sturz, wobei es Erstere schlimmer erwischte. Der etwa 16 Jahre alte Boarder erkundigte sofort in deutscher Sprache nach dem Befinden der Skifahrerin. Diese gab ihm zu verstehen, dass alles in Ordnung sei, woraufhin der Teenager seine Abfahrt fortsetzte.