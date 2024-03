Eine Brücke in eine andere Welt

Der Klang aktiviert die Selbstheilungskräfte

Der archaische Klangkörper wird von Günther Loacker zur Begleitung von Körper, Geist und Seele eingesetzt. Das fängt bei der Schwangerschaft an und reicht bis zur Sterbebegleitung - so wird das Instrument also im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Brücke in eine andere Welt. Der obertonreiche Klangteppich bringt das Monochord zum Schwingen und dringt sanft bis in die Zellebene vor. Dort sollen die Schwingungen den Stoffwechsel anregen, entschlacken, entspannen und neue Energie liefern. Mit der heilenden Wirkung des Klangs hat sich auch der mittlerweile verstorbene Nobelpreisträger Dr. William Tiller beschäftigt. Er war Professor an der renommierten Stanford University und maß dem Klang eine große Bedeutung in der Medizin zu: „In Zukunft wird es darum gehen, die energetischen Schwingungen im Körper zu beeinflussen.“