90 Tage ohne Sieg: LASK steht vor Charaktertest

Seit 9. Dezember 2023 (3:1 in Lustenau), also seit 90 Tagen, warten die Linzer auf einen Sieg. Und die desolate, emotionslose Leistung in Altach warf vor dem morgigen Hit gegen Salzburg Fragen auf. Hat Trainer Thomas Sageder das Gefühl, die Mannschaft stehe noch hinter ihm? „Nach dem, was die Burschen mir in dieser Woche im Training und in Gesprächen vermittelt haben, habe ich schon den Eindruck“, ist Sageder überzeugt. Rückkehrer Robert Zulj ergänzt: „Wir haben als Mannschaft erkannt, dass es zuwenig ist, was wir in den letzten Wochen gezeigt haben und sind sehr selbstkritisch. “