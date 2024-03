Das Qualifying in Katar - ab 12.40 Uhr LIVE

Alle 21 WM-Rennen und die am Samstag, 15.00 Uhr, abgehaltenen Sprints werden in Österreich von ServusTV linear und online übertragen. Der Große Preis von Österreich findet am 18. August auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Für Beirer ist die Saison aufgrund der so entstehenden Strapazen für die Belegschaft definitiv zu lang. „Mir wäre lieber, wir würden die 20-Rennen-Schallmauer nicht durchbrechen“, sagte der Deutsche. „Die optimale Größe, die wir uns als Hersteller wünschen würden, wären 18 Rennen.“