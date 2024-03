„DSDS“-Gewinnerin Aneta Sablik nackt im „Playboy“

Auch aktuell arbeite sie wieder an neuen musikalischen Projekten, verriet Aneta Sablik im PLAYBOY-Interview und bedauerte, nach „DSDS“ nie wieder die Chance bekommen zu haben, mit Dieter Bohlen zu arbeiten. „Meistens hat er zu mir gesagt: ,You got this! Du weißt, was du tust.‘ Sexismus habe ich eher an anderer Stelle in der Branche erlebt.“