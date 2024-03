Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der freundliche Mischlingsrüde Ignaz (ein Jahr alt) benötigt Zeit, um Vertrauen aufzubauen, da er auf unbekannte Umweltreize unsicher reagiert. Mit anderen Hunden ist Ignaz gut verträglich. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Land an der Seite eines Zweithundes, an dem er sich orientieren kann. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.