Brennender Pizzakarton löste Kaminbrand aus

In dem Haus in Niederau wurde am Montag ein leerer Pizzakarton in einem Zusatzherd verbrannt. Daraufhin kam es gegen 18.45 Uhr zu dem Kaminbrand, wobei sich auch dichter Rauch bildete. Die Freiwillige Feuerwehr Niederau rückte daraufhin aus und ließ den Kaminbrand kontrolliert abbrennen.