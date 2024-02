Bregenzer Bahnhof bleibt am jetzigen Standort

Der Neubau des Bahnhofs Bregenz an seinem alten Standort scheint vom Tisch zu sein. Ein Bewertungsgremium hat sich am Freitag für eine Variante ausgesprochen, in der der neue Bahnhof an seinem jetzigen Standort errichtet wird. Die Pläne werden am 21. März der Stadtvertretung zum Beschluss vorgelegt.