Schiffe „fahren“ mit dem Lastwagen bis nach Tirol

Schiffe am Weg nach Tirol

Zwei sogenannte Transportschuten und ein Baggerschiff dieser Flotte wurden dieser Tage für den Abtransport fertiggemacht. Sie sollen in den kommenden Wintern am Inn zum Einsatz kommen, wo bis zu 400.000 Kubikmeter Schotter umgelagert werden sollen. Dienstag wurde mit der 40 Meter langen und 190 Tonnen schweren Schute „Ferlach“ das letzte Schiff auf den Weg in Richtung Tirol geschickt. Um das Schiff überhaupt transportieren zu können, musste es in vier Rumpfteile zerlegt und mittels Kran auf Schwerlast-Lkw verladen werden. Steuerhaus und Anbauten werden dazu nochmal einzeln transportiert.