LASK weist mit Rasen Weg in eine grünere Zukunft

Der Profi aus Oberösterreich mit mehr als 30 Jahren Erfahrung hat sich mit dem oberösterreichischen Düngerexperten zusammengetan, um gemeinsam all den Skeptikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, so die „grüne Mission“ der beiden. Sie sind jedenfalls überzeugt, „dass dies nur “der erste Schritt zu einer grüneren Zukunft im Profisport„ ist. Gemeinsam wollen sie zeigen, “dass Sport und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können", blickt Daniel Kallinger optimistisch in die Zukunft. So wollen die beiden Pioniere in Bälde auch die Greenkeeper anderer Fußballvereine bei Fachvorträgen vom Nein zur Chemie überzeugen, wie sie ankündigen.