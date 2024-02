Dealer und „Kunde“ nach Drogenhandel festgenommen

Die Beamten des Operativen Kriminaldienstes beobachteten am Mittwoch einen vorerst Unbekannten dabei, wie er Drogen an einen 52-jährigen Klagenfurter übergab. Die Polizisten reagierten schnell und stoppten daraufhin den 52-Jährigen, der zuerst noch die Flucht ergreifen wollte. „Es konnten bei der Personendurchsuchung mehrere Gramm Heroin und Kokain sichergestellt werden“, heißt es seitens der Polizei. Sofort klickten für den Klagenfurter die Handschellen und er wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht.