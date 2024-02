Xenia Prinzessin von Sachsen nackt im „Playboy“

In Bezug auf ihre Abstammung sei sie häufig mit Vorurteilen konfrontiert, erzählte die gebürtige Düsseldorferin dem „Playboy“ im Interview:„Eigentlich kämpfe ich als Prinzessin den ganzen Tag gegen Vorurteile. Aber dadurch, dass ich schon lange Fernsehen mache und in gewissen Lebensbereichen auch begleitet worden bin, zum Beispiel wie ich meinen Führerschein gemacht habe, was damals noch lustigerweise im Ferrari war, wussten die Leute schon früh: Okay, die ist nicht ganz knusper, aber nett und witzig.“