Vasiliki Alexandri auch in Freier Kür WM-6.!

Gold an Kanadierin Jacqueline Simoneau

Bereits in der Technik-Kür hatte es für Alexandri nur zum sechsten Rang gereicht. Gold ging an die Kanadierin Jacqueline Simoneau (264,8207) vor der Griechin Evangelia Platanioti (253,2833), die sich Gold in der Technik-Kür geschnappt hatte.