Auswärtsmisere der Bulls muss ein Ende finden

Jungbullen gewannen Derby bei Eisbären

In der Alps League endete das Generalproben-Derby fürs ÖM-Finale in der Meisterrunde in Zell am See vor 1986 Fans mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung für die RB Juniors. Krening traf zum 1:0, das Artner noch egalisierte und dann erneut in der Overtime zum Endstand.