Mit dem Thema Sicherheit geht in der Stille-Nacht-Stadt die Neue Oberndorfer Wählergemeinschaft NOW in die Wahlen. Christoph Thür tritt als Bürgermeisterkandidat an und meint: „Oberndorf hat ein Problem mit Jugendlichen.“ Immer wieder gebe es Vandalen- und Gewaltakte. Im Ortsteil Ziegelhaiden sei Ende Dezember eine Telefonzelle mit einem Sprengkörper beschädigt worden, schildert der Gemeindepolitiker. „In der Nacht hat es einen Knall gegeben, kurz darauf war die Zelle abgesperrt und entfernt. Wir haben nichts von der Polizei gehört“, kritisiert Thür.