Svancer zurück, dafür fällt Müllauer aus

Im US-Bundesstaat Kalifornien steht der nächste Slopestyle Weltcup für die Freeski-Asse an. Dabei wird Matej Svancer der einzige Österreicher am Start sein. Der Pinzgauer befindet sich nach seiner Lebensmittelvergiftung bei den X-Games in Aspen auf dem Weg zurück, bereitet sich auf einen Einsatz in Mammoth vor.