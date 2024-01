Elina Garancas Millionen-Auftritt beim Opernball

Beim Ball der Bälle am 8. Februar wird sie sowohl auf der Bühne, als auch am roten Teppich in Top-Roben des mittlerweile international agierenden Designers Niko Niko auftreten. „Ich habe versucht, dass wir ihr auch modisch zum Wow-Moment verhelfen können“, erzählt er im Gespräch mit ADABEI über seine Kreationen, die die Sängerin bereits probierte und für mehr als nur „adäquat“ für den festlichen Rahmen empfand.