Alexandri-Duett tritt nur in Technik-Kür an

„Auf neue Choreografie fokussieren“

„Auf den Free-Bewerb verzichten wir wegen zu wenig Trainingszeit und Übungsmöglichkeit mit der alten Kür. Dadurch konnten wir uns auch viel besser auf die neue Choreografie fokussieren. Und es läuft sehr gut“, hieß es vonseiten der beiden 27-jährigen Athletinnen. Der Abflug der Drillinge nach Doha erfolgte am Samstag, Vasiliki Alexandri hat ihren Vorkampf in der freien Solo-Kür am Sonntag, ihre Finaleinsätze hätte sie am Samstag und am Dienstag nächster Woche. Auch ein österreichisches Wassersprung-Quartett und Freiwasser-Schwimmer Jan Hercog sind schon in Doha.