Drei Afghanen versteckten sich in serbischem Lkw

Bei der Kontrolle des Sattelzuges stießen die Beamten dann auf drei männliche Flüchtlinge aus Afghanistan im Alter zwischen 17 und 40 Jahren. Das Trio war vermutlich bereits am Donnerstag nachts in Serbien unbemerkt auf den Auflieger gelangt. Dabei dürften augenscheinlich Schlepper beteiligt gewesen sein, da der Planen-Auflieger von außen wieder verschlossen worden war, sodass dem Fahrer nichts aufgefallen war. Die drei Männer befinden sich auf freiem Fuß und werden unter anderem wegen illegaler Einreise an die zuständigen Behörden angezeigt.