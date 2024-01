Ex-ÖBV-Teamchef Korner hat neuen Job in Taiwan

Basketballtrainer Raoul Korner stellt sich in Asien einer neuen Aufgabe. Der Ex-Teamchef der ÖBV-Männer hat die Tainan Ghosthawks in Taiwan übernommen. Er sieht für sich „die Herausforderung, in einer komplett fremden Kultur zu funktionieren“, sagte der 49-jährige Wiener.