JLo verführt in sinnlichen Valentinstags-Dessous

Jennifer Lopez rekelt sich in roten Dessous

Die 54-jährige Sängerin präsentiert sinnlich die atemberaubenden Dessous. Passend zum Valentinstag rekelt sich JLo in einem Lingerie-Set und einem Seidenkimono bekleidet neben zwei wunderschönen Rosen-Sträußen. Die zeitlosen Klassiker in Rot sind vor allem am Tag der Liebe ein absoluter Hit. Ihre Haare sind in eine lockere Hochsteckfrisur gestylt. Ganz schön sexy! Da kann sich Ehemann Ben Affleck auf einen heißen Valentinstag freuen!