Trotz „kreativer Ausrede“ Führerschein entzogen

In den frühen Morgenstunden des 23. Januars wurde ein 27-jähriger Oberösterreicher von der Polizei in Wals gestoppt, nachdem er auf der Westautobahn mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs gewesen war. Der Alkoholtest war zwar negativ, aber der Drogentest schlug auf Cannabis, Amphetamine, Kokain und Opiate an, was die roten Augen des Fahrers erklärte.