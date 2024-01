Polizei forschte nach Raubüberfall Täter aus

Nach einem Raubüberfall auf drei 18-Jährige am Samstag in Dornbirn hat die Vorarlberger Polizei alle fünf Tatverdächtigen festgenommen. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren waren im Zuge einer Fahndung gefasst worden. Die anderen mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 17 und 21 Jahren wurden noch am Wochenende ausgeforscht. Ihnen werden zwei weitere Raubdelikte in Dornbirn vorgeworfen. Drei der fünf Männer wurden in die Justizanstalt eingeliefert.