Kohlmeise fühlt sich im Winter in Salzburg wohl

Bird Life Austria ruft zu Beginn jeden Jahres dazu auf, die Vögel im eigenen Garten zu zählen. 1453 Salzburger machten heuer bei der „Stunde der Wintervögel“ mit und konnten so 32.325 Vögel beobachten. Heruntergerechnet sind das 28 Vögel pro Garten. Am Häufigsten konnte die Kohlmeise beobachtet werden, die damit den Haussperling (auch bekannt als Spatz) vom ersten Platz stößt. Die Kohlmeise kommt in 88 Prozent aller Gärten vor, der Spatz nur in 53 Prozent. Auch die Amsel ist in Salzburg weit verbreitet.