Ist im Ländle eine Überraschung möglich?

Ab Donnerstag bis zum 8. Februar dürfen die Arbeitnehmer in Vorarlberg über die Besetzung der Arbeiterkammer abstimmen. In den vergangenen Jahrzehnten hielt sich die Spannung in Grenzen: Die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG), die der ÖVP bzw. deren Teilorganisation ÖAAB zuzuordnen ist, stellt seit 1974 die Mehrheit und somit auch den jeweiligen Präsidenten. Beim jüngsten Urnengang im Jahr 2019 verlor die FCG mit 47 Prozent zwar die Absolute, war aber dennoch die klar stärkste Fraktion. Auf den Plätzen folgten die sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) mit gut 30 Prozent, die Freiheitlichen Arbeitnehmer (7,9 Prozent) sowie die Fraktion „Gemeinsam - Grüne und Unabhängige“ (6 Prozent).