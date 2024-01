Herbert Kickl - „Führer, Hetzer und Mistkäfer“

Kickls Tag wird kommen

So oder so kann sich Kickl in seiner Rolle also pudelwohl fühlen. Solange die anderen ihn ins Eck stellen, wird er weiter dazu gewinnen. Er weiß, dass irgendwann sein Tag kommen wird, sofern er es nicht so dumm anstellt wie seine Vorgänger. Kickl muss nur zuwarten und die anderen reden lassen.