„Schneefräsn“: Mit Mountainbikes auf Skipisten

Die weiteren Stationen der „Schneefräsn“-Serie sind der „Bike Night Ride“ in Damüls (Vorarlberg) am 17. Februar, am 25. Februar das „White Fast Down“ am Semmering sowie am 3. März das „Crosspark Reiteralm Fräsn“, am 9. März das „KreischBike.SnowEagle“ und zum Abschluss das „Kasberg Inferno“ am 10. März in Grünau im Almtal.