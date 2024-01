Dressurreiterin Porsche zeigte in Basel auf

„Die Gelegenheit, auf diesem beeindruckenden Niveau unter all den tollen und bekannten Reitern anzutreten, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Am Freitag im Grand Prix zeigten wir bereits eine starke Leistung, trotz eines bedauerlichen Missverständnisses, das uns einige Punkte kostete. Douglas und ich waren zu 100 % fokussiert und konnten schließlich in der Kür nochmals zulegen“, so Diana Porsche, die als absolutes Highlight die letzte Passage Line anführt, die sie mit einer Hand geritten ist.